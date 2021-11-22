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مسئولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها
أحمد صبحي 11:01 ص, الأثنين, 22 نوفمبر 21 11:01 ص, الأثنين, 22 نوفمبر 21

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قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، بجولة تفقدية بمشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، والذي يُعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، يرافقه المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تطوير مناطق سور مجرى العيون ومثلث ماسبيرو وعين الصيرة والمواردي، ومسئولو الجهاز والمشروع والمكتب الاستشاري، وذلك لمتابعة سير العمل بالمواقع وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروع.

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واستهل مسئولو وزارة الإسكان الجولة بتفقد أعمال الإنشاءات والتشطيبات الجاري تنفيذها بالعمارات والمبنى التجاري الترفيهي، وتم التجول داخل عددٍ من الوحدات السكنية، لمتابعة التشطيبات للأعمال المنفذة، خاصة أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها، طبقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما عقد المهندس خالد عباس، اجتماعاً مع مسئولي المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للمشروعات لمتابعة معدلات التنفيذ والجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال، مطالباً برفع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة.

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وأشار المهندس خالد عباس،  إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى، لعددٍ من العمارات بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بالتوازى مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وجارٍ تنفيذ باقى العمارات بنسب متقدمة.

ويشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

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بقلم أحمد صبحي

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