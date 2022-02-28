عقـــارات

مسئولو الإسكان يتفقدون سير العمل بالحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

مطالبة مديري المشروعات بتكثيف العمالة دون تأخر في تنفيذ الأعمال المكلفين بها وزيادة المعدات بالمواقع
أحمد صبحي 1:00 م, الأثنين, 28 فبراير 22 1:00 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير العمل بمشروعات الحدائق المركزية ” كابيتال بارك ” بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهما مسئولو الجهاز والمشروعات والشركات المنفذة للأعمال.

وأوضح المهندس جمال طلعت، أن مشروعات الحدائق المركزية تُعد من أكبر تجمعات الحدائق المركزية على مستوى العالم، وتعتبر أهم شريان ترفيهي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمتد من بداية مدخلها من اتجاه القاهرة الجديدة وبامتداد المدينة بطول ١٠ كم للمرحلة الأولى، وبمساحة تقدر بنحو ألف فدان.

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وأضاف، أن الحديقة تقع بين محوري الشيخ محمد بن زايد الشمالي والجنوبي، حيث تضم ٨ مشروعات ومنها مشروعات تنسيق الموقع ومشروعات استثمارية ومشروعات خدمية تخدم الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية، ومتاحة لجميع قاطني ووافدي المدينة وتعتبر متنزها رئيسيا.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية.

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ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم – حديقة تعليمية للأطفال – الساحة الاحتفالية – بحيرة الفنون – الحديقة التراثية – النادي الريفي – النادي الرياضي – الساحة المركزية – مجمع المطاعم – السينما المفتوحة – الحديقة التفاعلية – حديقة الأعمال الفنية – بحيرة القوارب – واحة الرفاهية – حديقة ذات طابع إسلامي).

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وأكد مسئولو الإسكان، أن نسب الإنجاز لتلك المشروعات جيدة وسيتم الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، مطالبين مديري المشروعات بتكثيف العمالة دون تأخر في تنفيذ الأعمال المكلفين بها وزيادة المعدات بالمواقع، وكذا معدلات العمل.

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بقلم أحمد صبحي

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