مسئولو الإسكان يتفقدون تطوير منطقة الصحابي غير الآمنة بأسوان

​المال - خاص: تفقد المهندس وائل عزت عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية بصندوق تطوير المناطق العشوائية، التابع لوزارة الإسكان، ومسئولو الصندوق، اليوم، مشروع إنشاء العمارات السكنية البديلة لمشروع تطوير منطقة الصحابي غير الآمنة، والواقعة بقلب مدينة أسوان، بمحافظة أسوان، وذلك في

​المال – خاص:



تفقد المهندس وائل عزت عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية بصندوق تطوير المناطق العشوائية، التابع لوزارة الإسكان، ومسئولو الصندوق، اليوم، مشروع إنشاء العمارات السكنية البديلة لمشروع تطوير منطقة الصحابي غير الآمنة، والواقعة بقلب مدينة أسوان، بمحافظة أسوان، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وقال المهندس وائل عزت عبدالقادر: يستهدف المشروع تطوير المنطقة غير الآمنة بنفس الموقع، حيث يتم عمل إحلال مرحلي من خلال استغلال الأرض التي سبق إخلاؤها بالمرحلة الأولى من المشروع لإنشاء عمارات بديلة.

موضحاً أن المرحلة الجارية من المشروع تشمل إنشاء 3 عمارات سكنية، توفر 144 وحدة، على أن يتم استكمال العمارات بالمرحلة التالية بإجمالي 12 عمارة سكنية توفر 576 وحدة، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع بمرحلتيه حوالي 104 ملايين جنيه.