مسئولو الإسكان يتفقدون المواقع المقترحة لتنفيذ 135 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 6 أكتوبر الجديدة

أجرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، جولة لتفقد المواقع المقترحة لتنفيذ عدد ١٣٥ ألف وحدة “إسكان اجتماعي” بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

ورافقهم في الجولة المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهازين والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات تنفيذ الوحدات بالمدينة، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة. وة

و خلال الجولة اتجه مسئولو “الإسكان”، لتفقد مواقع عمارات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، وذلك لمتابعة موقف تقدم الأعمال ومراحل تسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

كما تفقدوا المواقع المقترحة لتنفيذ عدد ١٣٥ ألف وحدة “إسكان اجتماعي” بالمدينة، نظراً للطلب المتزايد على الوحدات السكنية بالمدينة، حيث وجهت مى عبدالحميد، بحسن اختيار مواقع تنفيذ عمارات المشروع، وكذا التخطيط الجيد قبل بدء التنفيذ.

من جانبه أكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة لا يدخر جهداً في إنجاز المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات الإسكان الاجتماعي، لما لها من أهمية كبيرة في توفير السكن الملائم للمواطنين بأسعار مخفضة.