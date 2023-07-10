مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة السادات

زار المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن المشرف على مدن غرب القاهرة ومدن الساحل، مدينة السادات لتفقد ومتابعة سير المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل مسئولو الجهاز الجولة بتفقد أعمال تنفيذ ٢٥ عمارة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، بالمنطقة السكنية الخامسة والعشرين، لمتابعة استكمال تنفيذ الأعمال لبعض العمارات.

وشدد على الاهتمام بالزراعات وأعمال الموقع العام حول العمارات التى تم تسليمها للمواطنين.كما استكمل مسئولو الإسكان الجولة بالمرور على محطة مياه الحقل الشمالى بقدرة ٣٠ ألف م3/يوم وذلك لمتابعة التشغيل ومتابعة الحالة الفنية للمحطة، حيث من المقرر إجراء أعمال رفع كفاءتها خلال الفترة القادمة.

كما تفقد مسئولو الإسكان، أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق طلعت حرب وما تم تنفيذه من أعمال مع التنبيه على استئناف الأعمال والانتهاء من أعمال الزراعة والتجميل بالجزيرة الوسطى بالطريق.