مسئولو الإسكان يتفقدون العمل بوحدات «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق أكتوبر

قامت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجولة تفقّدية بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق أكتوبر. وقد رافقها فى الجولة كل من المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمكاتب الاستشارية.

وتابع مسئولو الإسكان، خلال جولتهم، سير العمل بمواقع الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية بمنطقة الـ390 فدانًا، ومشروع 262 عمارة، والخدمات بالمشروع بموقع 645 عمارة، وموقع 1185 عمارة.

من جانبه قدم المهندس محمد مصطفى عرضًا عن نسب الإنجاز بكل مشروع على حدة، متضمنًا الأعمال المدنية للعمارات وأعمال تنسيق الموقع، بالإضافة إلى الطفرة في نسبة تنفيذ أعمال المسطحات الخضراء والأشجار بجميع المشروعات، والاعتماد على المياه المعالَجة ثلاثيًّا في أعمال الري.

خدمات فى المدينة

كما شرح رئيس حدائق أكتوبر ما وصلت إليه بعض المواقع من تقدم في الخدمات في مشروعات 1185 عمارة و645 عمارة من مواصلات ومحالّ تجارية أو مراكز تجارية، بخلاف المدارس والوحدات الصحية والحضانات ومراكز الشباب وإنشاء مراكز شرطة، وأنه يتم تنفيذ تلك الخدمات حاليًّا بمشروعات 262 عمارة و390 فدانًا.

وفي نهاية الجولة أعربت مي عبد الحميد عن تقديرها لما تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من تشييد مشروعات متكاملة الخدمات لخدمة المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأكدت أهمية استمرار العمل في توفير وحدات سكنية لائقة بكل مواطن مصري.