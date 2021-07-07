مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال خطوط الانحدار لتطوير الصرف بالقاهرة الجديدة

8 شركات مقاولات كبرى تشارك في أعمال محاور القاهرة الجديدة

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة.

وجاءت الجولة، لمتابعة أعمال تنفيذ خطوط انحدار الصرف الصحى العملاقة الجاري تنفيذها ضمن تطوير منظومة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، والتخلص من الكميات الزائدة من مياه الأمطار.

ويتم تنفيذ الخطوط بالتزامن مع أعمال تطوير الطرق بالتجمع الأول بالمدينة بهدف استغلال أعمال التطوير الجارية.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن خطوط الانحدار الرئيسية الجاري تنفيذها تعد جزءا من مشروع الحل الآجل لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة.

مضيفا، تتراوح أقطار الخطوط من(800مم : 1800 مم ) ويتم تنفيذها بالتجمع الأول لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها لمحطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن 8 شركات مقاولات تعد من كبرى الشركات التى تعمل فى مجال البنية التحتية والطرق تعمل فى تطوير ورفع كفاءة طرق ومحاور التجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة لسرعة الانتهاء من الأعمال.

واضاف أن إجمالى أطوال هذه الطرق يصل إلى ٣٥ كم، ويستهدف زيادة عرض الحارات المرورية بين 4 إلى 6 حارات بكل اتجاه، بالإضافة إلى حارتي الخدمة.

ويعمل هذا التطوير على رفع معدلات السيولة المرورية وربط القاهرة الجديدة بمحاور مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائرى، فضلا عن الربط المباشر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تجدر الإشارة، إلى أن أعمال التطوير الجارية بالتجمع الأول، تشمل محور السادات بطول 11 كم، حيث يعتبر مدخلا رئيسيا للتجمع الأول.

وجارٍ تعديل المحور بتقاطعه مع محور مصطفى كامل، وأعمال تطوير محور يوسف السباعي بطول 11 كم، حتى ربطه بطريق السويس.

وكذا أعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.5 كم من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي، وأعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.5 كم من الطريق الدائري وحتى مصطفى كامل، وأعمال تطوير محور نجيب محفوظ بطول 6 كم.