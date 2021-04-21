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مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال السكن البديل لعشوائيات الجيزة بحدائق أكتوبر (صور)

يبلغ عدد الوحدات 2496
أحمد صبحي 2:41 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 2:41 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو جهاز مدينة حدائق أكتوبر مشروع 104 عمارات (2496 وحدة سكنية) نموذج اسكان اجتماعي ذي طابع حديث بالمدينة، والجاري الانتهاء من تنفيذه كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية بالجيزة.

وتابع مسئولو وزارة الإسكان خلال الجولة، ما وصلت إليه نسب تنفيذ الأعمال بالعمارات وجودة التشطيبات الداخلية، واستعرضوا موقف أعمال اللاند سكيب والزراعة والطرق بالمشروع وأثنوا علي جودة الأعمال.

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وتم التشديد على ضرورة استكمال جميع الأعمال المتبقية خلال شهر رمضان لخروج المشروع في أفضل صورة تتناسب مع رؤية الدولة وتوجهات القيادة السياسية في ضرورة تسليم الوحدات السكنية المخطط نقل المواطنين إليها  كبديل لسكان العشوائيات بالجيزة، على أفضل وجه.

وأشار المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق، إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال بمعظم العمارات بالمشروع، وتم تنفيذ أعمال الطرق اللازمة لربط الموقع بطريق الواحات ومدخل المدينة والطرق الداخلية.

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وجارٍ الانتهاء من الأعمال المتبقية بعددٍ محدود من العمارات بجانب أعمال الزراعة واللاند سكيب، وجارٍ تتفيذ مدرسة تعليم أساسى، تمهيداً لبدء استقبال المستفيدين من المشروع.

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بقلم أحمد صبحي

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