مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل فى المرحلة الثانية لسكن الموظفين فى العاصمة الإدارية

عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، اجتماعاً مع جميع مسئولي شركات الإسكان والمرافق والغاز العاملة بمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الادارية الجديدة ” المرحلة الثانية ” لعدد 196 عمارة تضم 4704 وحدات بمدينة بدر، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر ومسئولى الجهاز والمشروع.

واستهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية بسكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر فى التوقيتات المحددة للمشروع، ورفع معدلات تنفيذ أعمال الإسكان وأعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع، كما تم الاطلاع على نسب الإنجاز ومعدل الأداء لجميع الشركات العاملة بالمشروع.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، على الشركات بتكثيف العمالة والالتزام بجودة التشطيبات والوقوف على العقبات والتحديات لدفع الأعمال، مطالباً الشركات المنفذة لأعمال المرافق بضغط البرنامج الزمني للانتهاء من الأعمال حتي يتسنى تنفيذ خطة تسليم الموظفين بالدولة المنتقلين إلى العاصمة الادارية لوحداتهم المخصصة لهم.

وأكد المهندس عمار مندور، أن نسبة تنفيذ العمارات بمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية “المرحلة الثانية ” تخطت 88% من المشروع ومن المقرر بدء التسليم في 30/7/2023.

وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بتفقد مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثانية، على أرض الواقع، كما تفقد أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء بالمشروع.