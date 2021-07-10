مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروعات الوزارة في مدينة السادات

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والإسكان بمدينة السادات.

رافقه خلال الجولة، المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بتفقد محطة المعالجة الميكانيكية التى تعمل بنظام التهوية المطولة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 40 ألف م3/يوم ” معالجة ثنائية وثلاثية” بتكلفة استثمارية 223 مليون جنيه.

وتفقدوا جميع مراحل التشغيل الخاصة بالمحطة مروراً بمرحلة الحمأة، مع أخذ عينات من المياه التى تمت معالجتها، وأثنوا على أعمال التشغيل والمحطة ككل.

من جانبه أوضح المهندس علاء منيع، أنه يتم استخدام المياه المعالجة ثنائيا لرى الغابات الشجرية بمساحة 3000 فدان.

مضيفا، كما يتم استخدام المياه المعالجة ثلاثيا لرى 310 أفدنة من المسطحات الخضراء لعدد 36 منطقة سكنية.

واستكمل مسئولو وزارة الإسكان، جولتهم بتفقد أعمال تنفيذ 1740 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس “سكن لكل المصريين – لمحدودي الدخل” بحى الفردوس.

ووجهوا الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ مباني الخدمات بالحي ( المول التجارى والمدرسة وغيرهما).

كما طالبوا بالانتهاء من أعمال اللاند سكيب لـ 16 عمارة تضم 576 وحدة سكنية، نموذج غرفتين وصالة، فى أسرع وقت ممكن.

وشملت جولة مسئولى الإسكان، متابعة أعمال رفع كفاءة طريق خط 900مم، الذى يربط بين مناطق الأحياء الجديدة مروراً بالمدينة الغذائية للقوات المسحلة والطريق الإقليمى بطول 13 كيلو مترا.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، على أهمية طريق خط 900مم، الذى يحقق سهولة الحركة المرورية، والربط المباشر للمنطقة بالأحياء الجديدة والمدينة الغذائية بالطريق الإقليمى.