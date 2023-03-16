مسئولو الإسكان يتابعون سير العمل بمشروعات «حدائق العاصمة»

تفقد مجموعة من أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة حدائق العاصمة، استقبلهم خلالها، المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار المتابعة والدعم المستمر من مسئولي الوزارة، لدفع العمل بالمشروعات الجارية بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات.

وخلال الزيارة، تفقد مسئولو الإسكان، المشروعات الخاصة بتنسيق الموقع العام للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، لاعتماد العينات المطلوب العمل بها بالمواقع، كما تفقدوا موقع عمارات مبادرة “سكن كل المصريين” محور متوسطي الدخل، بمساحات متنوعة.

وفي سياق متصل، قام المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، بتفقد أعمال المدخل الخاص بالمدينة، من ناحية طريق الروبيكي، والتنسيق الخاص بالمداخل المؤدية لمشروعات “سكن كل المصريين” القائم العمل بها بالموقع.

وتفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، الأعمال الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، محور محدودي الدخل بمساحة 90م٢ للوحدة، ضمن المرحلة الخامسة بالإعلان الرابع عشر بعدد 1337 عمارة.

وشدد رئيس الجهاز، على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة، وكذا الانتهاء من المدخل الخاص بالمدينة بأعلى جودة، لخدمة رواد المدينة، وتنفيذ التنسيق العام للمدخل بشكل يناسب المظهر الحضاري للمدينة.