عقـــارات

مسئولو «الإسكان» يتابعون أعمال توسعة الطرق والمحاور الرئيسية بـ«6 أكتوبر»

لاستيعاب الكثافات المرورية بما يناسب حجم الإنشاءات والتوسعات
أحمد صبحي 1:21 م, الأثنين, 5 أبريل 21 1:21 م, الأثنين, 5 أبريل 21

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تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عددا من المشروعات والمحاور الرئيسية والفرعية بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الهيئة والجهاز.            

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد بدء أعمال توسعة الطرق بالمنطقة، لاستيعاب الكثافات المرورية بما يناسب حجم الإنشاءات والتوسعات، ثم تفقدوا الأعمال النهائية للمرافق والزراعة والإنارة بالمنطقة.                           

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وشدد المهندس عبدالمطلب ممدوح، على ضرورة دفع العمل بالمشروع، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال، مع الالتزام  بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

​من جانبه، أشار المهندس عادل النجار، إلى أن أعمال الطرق بطول 700م، وتهدف إلى زيادة عرض الطريق من 9 أمتار إلى 12 متراً، وعرض الجزيرة الوسطى إلى  3 أمتار، وعرض أرصفة المشاة  3 أمتار، ومن المقرر الانتهاء من المشروع نهاية شهر أبريل الجاري.

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بقلم أحمد صبحي

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