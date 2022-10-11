مسئولو الإسكان يبحثون مع السفيرة السويسرية موقف المشروعات المشتركة بين البلدين

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، السفيرة إيفون باومان، سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة، لبحث موقف المشروعات المشتركة، وتعزير التعاون بين البلدين فى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والمدن المستدامة.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف مشروعات المياه والصرف المشتركة مع الجانب السويسري، كما تناول الموقف الحالى لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والطفرة الكبيرة التى شهدها القطاع، وخاصة في مجال صرف صحي المناطق الريفية، حيث بلغت نسبة التغطية نحو 42 ٪، ومن المقرر بنهاية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تغطية الريف المصري بخدمة الصرف الصحي.

وتحدث الدكتور عبدالخالق إبراهيم، عن المشروعات المشتركة مع الجانب السويسري في مجال العمران، والمدن المستدامة، ومنها مشروع “حينا” ومشروع “استراتيجية المدن الذكية فى مصر”، وكذا مبادرة المدن المستدامة، التى سيتم إطلاقها فى مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ، حيث أبدى الجانب السويسري استعداده للمشاركة فى المبادرة من خلال عرض التجارب الرائدة المشتركة بين الجانبين.

من جانبها، أكدت السفيرة إيفون باومان، التزام سويسرا بالاستمرار في دعم الحكومة المصرية، لتحقيق أهدافها الخاصة بالتنمية العمرانية، وبتقديم الخدمات المستدامة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال برنامج التعاون 2021 – 2024، مشيرة الى دعم سويسرا لمصر فى رئاستها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP27”.