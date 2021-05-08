مسئولو «الإسكان» و«المقاولون العرب» يتفقدون مشروع تقاطع 8 بـ «6 أكتوبر»

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع تقاطع 8 “كوبري + نفق” بتكلفة 700 مليون جنيه بمدينة 6 أكتوبر.

رافقه خلال الزيارة المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس إمام عفيفي نائب رئيس الشركة، والمهندس عادل النجار رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والشركة والمشروع، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وإزالة أي عقبات.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن طول النفق يبلغ حوالي 800 متر، ويضم 4 حارات مرورية، بإجمالي عرض 16 متراً، ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري، بنسبة إنجاز 62%، ومتوقع الانتهاء من التنفيذ في 2021/9/30 بتكلفة 500 مليون جنيه.

وأضاف المهندس عادل النجار، أن طول الكوبري يصل إلى 800 م تقريبا، ويضم 4 حارات مرورية بعرض 16 متراً، ويخدم القادم من الطريق الدائري والمتجه إلى طريق الواحات في اتجاه الفيوم، بنسبة إنجاز بلغت نحو 75%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 2021/6/30، بتكلفة 200 مليون جنيه.

من جانبه، أكد المهندس كمال بهجات، أهمية المشروع لتحقيق السيولة المرورية للقاطنين والمرتادين لمدن أكتوبر، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.