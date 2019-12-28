مسئولون من كازاخستان يكشفون أسباب سقوط طائرة المدنية

تحطم الطائرة الذي راح ضحيته 12 شخصا وأصاب أكثر من 50 آخرين

أكد مسؤولون في كازاخستان ، يوم السبت، أن العطل الفني وخطأ الطيار والظروف الجوية من الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة الذي راح ضحيته 12 شخصا، وأصاب أكثر من 50 آخرين.

يذكر أن طائرة تحطمت تابعة لشركة “بيك إير”، وهي من طراز فوكر 100 وعمرها 23 عاما، صباح الجمعة، بعد عدة دقائق من مغادرتها مطار ألماتي، كبرى مدن كازاخستان وعاصمتها السابقة.

ويواصل سكان ألماتي إحضار الزهور والشموع إلى نصب تذكاري مؤقت بالقرب من مدخل المطار، وما زال 49 مصابا في الحادث يتلقون العلاج.

وذكرت وزارة الداخلية الكازاخستانية أن التحقيقات ما زالت جارية حول ملابسات الحادث.

وتقوم الشرطة بتحليل الوثائق والتسجيلات الصوتية والمرئية المتعلقة بتحطم الطائرة واستجواب المسؤولين والركاب وتفقد البنية التحتية للمطار.

وقالت وزارة الصناعة إن مسجلي رحلات الطائرة سيتم نقلهما إلى لجنة الطيران المشتركة بين الولايات في موسكو لفحصهما.