مسئولون فى قطاع التكنولوجيا : «حوافز الصناعة» تزيد الحصيلة الدولارية وتجذب الاستثمارات

قال عدد من خبراء تكنولوجيا المعلومات ان حوافز التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعفاء الصناعات من جميع انواع الضرائب لمدة 5 سنوات باستثناء ضريبة القيمة المضافة ستسهم فى استقطاب استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة .

اكد محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات في جمعية اتصال ان الحوافز ستعزز قدرة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، مما يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية من العملة الصعبة.

ورأي سعيد ان القرارات تصب في صالح كافة الاطراف، مشددا على أهمية ان تقوم الدولة بتذليل كافة العقبات امام المستثمرين الاجانب من خلال توحيد كافة منافذ منح الرخص وتطبيق مبدأ الشباك الواحد، مما يسهم في تسهيل اجراءات اصدرا التراخيص على حد وصفه.

وأكد على ان القرارت ستنعكس بشكل ايجابي على اصدار الرخصة الذهبية والتي اعلنت عنها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة سابقا، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة توافد العديد من المستثمرين للسوق المحلية .

وشدد على أهمية ان تتجه الدولة المصرية لتسريع وتيرة التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اتجاه مصر لتعزيز رؤية 2030.

وفي سياق متصل اوضح ايمن الرفاعي مدير شركة IX dev البريطانية لحلول التكنولوجيا بمصر ان الحوافز الجديدة تحت اشراف رئيس مجلس الوزراء ، مبينا ان اللاعب الاكبر كون صناعة البرمجيات ستدخل ضمن استراتيجة الصناعات الاستراتجية ام لا.

ووجه الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.