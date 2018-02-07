مسئولون فى السويس يعدون بتفعيل تعيينات الـ 5% للمعاقين

مها أبوودندشنت محافظة السويس أمس الثلاثاء احتفالية تحت عنوان: " يوم اليتيم "، ضمت عددا كبيرا من أعضاء البرلمان، ومسئولى الجمعيات الأهلية المسئولة عن ذوى الاحتياجات الخاصة.ووعد اللواء أحمد حامد محافظ السويس خلال الاحتفالية بتوفير الأراضى اللازمة لجمعيات ذوى الاحتياجات الخاصة لتقديم خدمات متميزة ل

مها أبوودن

دشنت محافظة السويس أمس الثلاثاء احتفالية تحت عنوان: ” يوم اليتيم “، ضمت عددا كبيرا من أعضاء البرلمان، ومسئولى الجمعيات الأهلية المسئولة عن ذوى الاحتياجات الخاصة.

ووعد اللواء أحمد حامد محافظ السويس خلال الاحتفالية بتوفير الأراضى اللازمة لجمعيات ذوى الاحتياجات الخاصة لتقديم خدمات متميزة لهذه الفئة الاولى بالرعاية، ولإقامة المشروعات الخاصة التى من الممكن أن تساعدهم فى المعيشة الكريمة.

وصرح طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن مسئولى المحافظة وعدوا خلال الاحتفالية، بمراقبة تطبيق تعيين العاملين من ذوى الإعاقة على نسبة الـ 5% التى يكفلها القانون للمعاقين.

ويلزم القانون الحكومة بتخصيص نسبة من التعيينات الحكومية لذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أن هناك تجاوزات للتحايل على تعيين بعض الأشخاص غيرهم تحت تلك النسبة.