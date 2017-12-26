مسئولون: رفع سعر توريد القصب إلى 750 جنيهًا

الفلاحون: لن نتنازل عن 850 جنيهًا للطن ياسمين فواز _ الصاوي أحمد قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ما يتداول على المواقع الإلكترونية من أرقام، بشأن أسعار توريد قصب السكر الجديدة غير دقيق، وأوضح أن على…

الفلاحون: لن نتنازل عن 850 جنيهًا للطن

ياسمين فواز _ الصاوي أحمد

قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ما يتداول على المواقع الإلكترونية من أرقام، بشأن أسعار توريد قصب السكر الجديدة غير دقيق، وأوضح أن على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، توصل فى اجتماعه مع وزيرى التموين والزراعة، الأحد، إلى سعر يقترب من 750 جنيهًا لطن قصب السكر بدلاً من 620 حاليًّا.

ولفت عضو اللجنة إلى أن البرلمان لن يعلن عن السعر فى جلسة عامة، قبل إعلان الحكومة عن ذلك بنفسها، موضحا أن لجنة الزراعة بالمجلس لا زالت تطالب برفع الأسعار إلى 850 جنيهًا للطن، وفقا للبيان العاجل الذى تقدم به رئيس اللجنة هشام الشعينى، الذى من المقرر مناقشته فى جلسة عامة، تحديدها قريبا بحضور وزير الزراعة.

أكد رشدي أبو الوفا، رئيس جمعية منتجي القصب، التابعة لوزارة الزراعة، أنه وفقا للمعلومات الواردة له من داخل البرلمان، وافقت الحكومة مبدئيا على رفع سعر توريد القصب لـ750 جنيهًا بدلا من 620 حاليا، مؤكدا أن المزارعين لن يقبلوا ذلك السعر، حال الإعلان عنه رسميا، ويحجمون عن التوريد.

أوضح أبو الوفا لـ«المال»، أن مزراعي القصب لن يقبلوا بأقل من 850 جنيها للطن، وأن سعر 750 لن يحقق أى هامش للمزارع، بل يغطى بالكاد جملة تكاليف الزراعة.

أيده النوبي أو اللوز أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، موضحا أن السعر الذي تعلنه الحكومة لشراء محصول القصب يتراوح بين 700 إلي 750 جنيها للطن.

من جانبه أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن سعر توريد القصب العادل لا بد أن لا يقل عن 850 جنيها، السعر الذي يرضي عنه المزارعين في ظل الأسعار الحالية وارتفاع مدخلات الإنتاج.

يشار إلى أن المزارعين كانوا في انتظار إعلان مجلس النواب عن الأسعار الجديدة لشراء محصولى قصب وبنجر السكر، لكن اكتفى على عبد العال رئيس البرلمان بطمأنة المزارعين بالسعر الجديد دون الإعلان عنه.

قال عبد العال تعقيبا على ما أثاره النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، بشأن عدم تحديد سعر لتوريد محصولي قصب السكر والبنجر من جانب الحكومة قبل بدء الموسم: «أطمئن كل الفلاحين والمزارعين في الوجهين البحري والقبلي أنه سيتم الوصول إلى سعر عادل كما نص الدستور بالنسبة للمحصولين».