«مسئولون بالتعدين»: انتعاشة تنتظر استثمارات التنقيب عن الذهب والخامات العام المقبل

أكدت مصادر مسئولة بقطاع التعدين أن العام المقبل سيشهد انتعاشة واضحة بحجم الاستثمارات المرتقب ضخها بمجال البحث والتنقيب عن الذهب والخامات المعدنية، لا سيما مع تسلم عدد من الشركات امتيازاتها التى فازت بها مؤخرًا بأحدث المزايدات، وبدء عمل البعض فيها.

وتتبنى وزارة البترول استراتيجية طموحة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى فى مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم عوائدها عبر تحفيز الاستثمار فى إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية، وتحويلها لمنتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة.

وفازت 24 شركة بأحدث المزايدات التى طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية منذ عام 2020 حتى الآن، للتنقيب عن الذهب وعدد من الخامات المعدنية.

وقالت المصادر إنه جار التحضير لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب قريبا، موضحًا أن عدة شركات تسلمت امتيازاتها التى اقتنصتها مؤخرًا ضمن آخر مزايدة للتنقيب عن الذهب، وأخرى تنتظر إنهاء باقى الإجراءات الخاصة بتسلمها امتيازاتها الجديدة.

وأوضحت أن الشركات التى فازت بمزايدة الذهب فى جولتيها الأولى والثانية تستهدف خطة عمل طموحة لتحقيق اكتشافات جديدة للذهب فى مصر.

ولفتت إلى أن مزايدة الذهب الأخيرة التى تم طرحها بجولتيها الأولى والثانية ساهمت فى فوز 15 شركة محلية وعالمية بامتيازات جديدة للبحث والتنقيب عن الذهب، ما سينعكس على حجم الاستثمارات المستقبلية فى هذا النشاط بالارتفاع والانتعاش السنوات المقبلة.

وفازت 11 شركة بـ82 قطاعًا، ضمن الجولة الأولى بمزايدة التنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية، بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى.

وتضم القائمة 7 شركات عالمية وهى سنتامين الأسترالية – والكندية geolgy Barrick GOLD – وLotus Gold Corporation – B2Gold – Red Sea Resources – وشركتين إنجليزيتين –AKH gold ومناجم النوبة – SRK و4 مصرية تضم MDEAF – والعبادى – وشمال أفريقيا للتعدين والصناعة – وإبداع فور جولد.

كما فازت 4 كيانات إنجليزية وكندية ومصرية بـ8 مناطق فى الجولة الثانية للمزايدة، وهى شركات أخ جولد الإنجليزية، والتى فازت بقطاعين، ولوتس جولد الكندية، والتى فازت بـ 3 قطاعات، وإنك ريسورسز المصرية، والتى فازت بقطاع واحد، ومارين لوجيستك الإنجليزية والتى فازت بقطاعين.

وأكدت المصادر أن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته فى الناتج القومى، ومن أبرز محاورها زيادة الاستثمارات الأجنبية بالقطاع وتطوير التشريعات الحاكمة له ورفع قدرات العنصر البشرى، وتحقيق أعلى قيمة مضافة من خلال استغلال الخامات التعدينية.

وشددت على أن الفترة الماضية شهدت تعديلًا واضحًا فى أنظمة العمل والتشريعات والاتفاقيات الحاكمة والمنظمة للاستثمار التعدينى فى مصر، بهدف زيادة معدلات إقبال الشركات والمستثمرين الأجانب على الاستثمار التعدينى فى مصر.

يشار إلى أن أبرز الإجراءات التى تمت مؤخرًا لتطوير مناخ الاستثمارات التعدينية شملت تعديل قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، لجذب استثمارات جادة لقطاع التعدين المصرى عن طريق دفع «الإتاوة ، والإيجار، والضرائب»، بدلًا من اقتسام الأرباح، فضلًا عن تيسير التراخيص وتشجيع ضخ الاستثمارات لتعظيم القيمة المضافة، والاهتمام بالتحول الرقمى.

وأضافت أن عمليات البحث والاستكشاف ستتم وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة بشكل فورى للإسراع بالعمليات، على أن يتم إصدار القانون عند تحقيق الكشف التجارى للإنتاج.

وأوضح أن العروض المقدمة للمزايدة يجرى تقييمها بشفافية واضحة وفق التقييمات المالية والفنية المنشورة على الموقع الإلكترونى للمزايدة بموقع هيئة الثروة المعدنية.

وعلى صعيد الاستثمار فى الخامات المعدنية، شددت المصادر على أن التعديلات التى حدثت مؤخرًا فى ذلك النشاط ستلزم الشركات الفائزة بخلق قيمة مضافة من الخامات المعدنية.

وقالت المصادر إن المزايدة العالمية الأخيرة للبحث عن المعادن تشمل معايير تقييم مستحدثة، تضمن حسن استغلال الخامات التعدينية، وعدم إهدارها عبر التصدير فى صورتها الخام دون إيجاد أى قيمة مضافة.

وانفردت «المال» مؤخرًا بتفاصيل نتائج احدث مزايدة تم طرحها للتنقيب عن الخامات المعدنية، إذ فازت 9 شركات بحق البحث والتنقيب عن 4 خامات تعدينية، تضم «الفوسفات» و«أكسيد الحديد» و«الكاولين» و«الرمال البيضاء».

وتضم قائمة الفائزين بالبحث والتنقيب عن خام «فوسفات وادى النيل» 6 شركات، تتصدرها «المصرية» للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والتى حصلت على قطاعى «السباعية 2» و«وادى هلال».

واقتنصت شركة «الأمانة للتجارة التعدينية» بـقطاع «لقيطة 1» و«أسوان للأسمدة والصناعات» «لقيطة 2»، و«أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيمائية« و«لقيطة 3»، و«موفنج فيرت إيجيبت» و«أم تندبة»، و«النصر للتعدين» بـ«كومير».

وحصدت «العياط للتنقيب عن المعادن» حق البحث عن خام الفوسفات بقطاع «الداخلة».

وعلى صعيد الخامات التعدينية الأخرى، فازت «إيجيكور للتعدين» بقطاعين؛ الأول للبحث والتنقيب عن الكاولين فى «روض نميل حامد»، والثانى لخام الرمال البيضاء فى «وادى الدخل 2»، ومؤسسة «ممدوح للتعدين» بـ«وادى أبو عجاج» للبحث عن أكسيد الحديد.

وتوجد قطاعات «فوسفات وادى النيل» بمنطقتى شرق وغرب النيل، و«فوسفات الداخلة» فى الواحات الداخلة و«أكسيد الحديد» فى «شرق النيل-أسوان»، و«الكاولين» بجنوب سيناء و«الرمال البيضاء» بشمال الصحراء الشرقية.

نسمة بيومى