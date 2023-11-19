مسئولون أمريكيون: السفينة التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر مملوكة لليابان

كشف مسؤولون أمريكيون أن مسلحين يعتقد أنهم من الحوثيين استخدموا طائرة مروحية في غارة للاستيلاء على سفينة شحن يابانية في جنوب البحر الأحمر في وقت سابق، اليوم الأحد.

وأوضح المسؤولون الثلاثة أن الطائرة حلقت فوق سفينة “غالاكسي ليدر”، وهي سفينة مملوكة لليابان، وترفع علم جزر الباهاما، في حوالي الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، وهبط عدد من الحوثيين المسلحين على سطحها، بحسب موقع “إن بي سي نيوز”.

يأتي الهجوم قبالة سواحل اليمن بعد أيام فقط من إصدار الحوثيين رسما بيانيا مع تعليقات بالعبرية والعربية والإنجليزية تقول: “سوف نغرق سفنكم”. وأظهر الرسم سفينة تجارية إسرائيلية تشتعل فيها النيران.

وفي 16 نوفمبر، أصدرت منظمة الأمن البحري الدولي، وهي مجموعة دولية تحاول الحفاظ على الأمن في المياه الإقليمية، تحذيرًا لجميع البحارة في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب بين اليمن وجيبوتي بسبب التهديد، ولكن لم يذكر أسماء الحوثيين.

استخدام طائرة مروحية في الهجوم على السفينة

كما نصح التحذير السفن بالبقاء بعيداً عن المياه اليمنية قدر الإمكان وأوصى بالسفر ليلاً كلما أمكن ذلك.

وأقرت جماعة الحوثي في اليمن أنها احتجزت السفينة في جنوب البحر الأحمر واقتادتها إلى ميناء يمني.

من جهته، أفاد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه المتمرّدون، شرط عدم الكشف عن هويته، أنّ “الحوثيين خطفوا سفينة تجارية في البحر الأحمر ونقلوها إلى ميناء الصليف بالحديدة”.

لكنّ الجيش الإسرائيلي نفى أن تكون السفينة إسرائيلية، وقال إنها “غادرت تركيا في طريقها إلى الهند وأفراد طاقمها مدنيون من جنسيات مختلفة، وليس من بينهم إسرائيليون. إنها ليست سفينة إسرائيلية”.

واعتبر أن “خطف سفينة شحن من قبل الحوثيين قرب اليمن في جنوب البحر الأحمر هو حادث خطير للغاية ذو عواقب عالمية”.

يأتي ذلك في سياق سلسلة هجمات شنّها الحوثيون على جنوب إسرائيل ردًا على حرب غزة مع حركة حماس، قبل أن يهددوا الثلاثاء ببدء استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.