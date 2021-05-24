مسئولوالإسكان يتفقدون المشروعات السكنية بمدينة 15 مايو (صور)

قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن بجولة تفقدية بالمشروعات السكنية بمدينة ١٥ مايو، يرافقه المهندس السيد همام، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والإدارات المعنية.

وقال بيان لوزارة الإسكان، إن الجولة جاءت فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمشروعات الإسكان الجارية، ومتابعة سير الأعمال بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد منطقة زهور مايو، والتي يجري بها تنفيذ 1008 وحدات سكنية (42 عمارة) كسكن بديل لسكان منطقة الزرايب العشوائية بمدينة 15 مايو.

وأوضح المهندس السيد همام، أن المنطقة من المقرر أن تضم ( وحدات سكنية – 834 حظيرة نموذجية – محطات تجميع – منطقة للمخازن)، بجانب المشروعات الخدمية، والتي تشمل مدرسـة على مساحة 4 آلاف م2، ووحـدة صحيـة على مســاحة ألف م2.

كما تضم حضانة على مساحة 500 م2، ومناطق تجـارية على مسـاحـة 1750 م2، ومساحات خضـراء وطرقا ومرافق، لافتاً إلى أن القيمة المتوقعة للانتهاء من المشروع تبلغ حوالي 550 مليون جنيه.

كما تفقد مسئولو الإسكان، عمارات مشروع سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل، بمناطق (50 فدانا – 120 فدانا – 290 فدانا)، وأكدوا على ضرورة الانتهاء من الأعمال فى موعدها المحدد والالتزام بالمواصفات والاشتراطات المقررة.

وشملت جولة مسئولى الوزارة، زيارة المواقع المحددة لإقامة عمارات مبادرة الرئيس” سكن لكل المصريين” الإعلان الـ١٤، مشددين على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال فى مواعيدها المحددة.