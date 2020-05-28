مسئولة أممية تشيد بجهود مصر في تضمين احتياجات المرأة لمواجهة «كورونا»

أشادت فمزيلي ملامبو نجوكا وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بالجهود العديدة التي تقوم بها مصر حالياً لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والمراعية لاحتياجات المرأة المصرية، معربة عن سعادتها بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة وبالاخص هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر في هذا الإطار.

ووفقا لـ”أ ش أ” فقد جاء ذلك فى خطابها المرسل للبعثة المصرية بنيويورك والمجلس القومي للمرأة بمصر، والتى أبدت فيه أيضا إعجابها الشديد بتقرير رصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد” والذي أعده المجلس القومي للمرأة ، مثمنة دور الحكومة المصرية للتأكد من استجابة القرارات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد لاحتياجات المرأة.

وأشارت إلى أن تقرير الرصد بمثابة فرصة لضمان عدم وجود سياسة غير مستجيبة لاحتياجات المرأة ، مشيدة بقرار زيادة الدعم المالي للمرأة الريفية، مؤكدة أن الاستجابة الفردية والجماعية لجميع الدول لهذه الأزمة غير المسبوقة يمكن أن تضمن أن يكون حق المرأة واستقلالها الاقتصادي هو جزء من الاستجابة قصيرة وطويلة المدى للقرارات الخاصة بمواجهة هذه الأزمة.

وأوضحت نجوكا أن هذا لن يفيد النساء فحسب بل سيساهم في جعل هذه الجهود أكثر فعالية فى بناء مجتمعات شاملة ومتوازنة وأكثر مرونة وقادرة على معالجة ومواجهة هذه الأزمات، مؤكدة استمرار دعم هيئة الامم المتحدة للمرأة للحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وفي جميع المجالات الأخرى في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لتمكين المرأة والفتاة.