مسؤول يكشف للرئيس كواليس ما حدث قبل تفقده منطقة أسماك غليون

مشاكل وإهمال ..تم استبعادهم أثناء الزيارة والرئيس طلب منهم الحديث عاشور : الناس غلابة وأكل العيش صعب وعايزين طريق للصيد من البحر الطرق والنظافة وتخطيط القري. ..هدوا المدرسة ومعملوش حاجة من 6 سنوات المال خاص "زيارة الرئيس السيسي لبركة غليون " عنوان حوار من خيال الأستاذ محمد

مشاكل وإهمال ..تم استبعادهم أثناء الزيارة والرئيس طلب منهم الحديث

عاشور : الناس غلابة وأكل العيش صعب وعايزين طريق للصيد من البحر

الطرق والنظافة وتخطيط القري. ..هدوا المدرسة ومعملوش حاجة من 6 سنوات

المال خاص

“زيارة الرئيس السيسي لبركة غليون ” عنوان حوار من خيال الأستاذ محمد عاشور وكيل مدرسة الجزيرة الخضراء التجارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لمشروع الاستزراع السمكي “بركة غليون ” بمركز مطوبس ،محافظة كفر الشيخ.

الأستاذ محمد ، عرض في حواره مع الرئيس، ،بعد أن حرره ونشره منذ قليل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك ” ،المشاكل التي تواجه المنطقة التي يزورها “السيسي ” وتشمل تدهور أوضاع الصرف الصحي والتعليم والنظافة والتخطيط وعدم وجود آلية لدخول الصيادين للصيد من البحر فضلا عن الإهمال الذي تعرضت له المباني الحكومية.

ولم يغفل الأستاذ محمد،كما ينادونه الجميع هناك ،من عرض مأساة مدرسته التي تم هدمها منذ 6 سنوات ولم يتم إجراء عمليات البناء بحجج وصفها “بفارغة ” مضيفا أن المبني الحالي للمدرسة لايكفي الطلاب والمعامل والإدارة مما دفع المدرسة للعمل بفترتين .

وتنتظر منطقة بركة غليون زيارة رئاسية مرتقبة.

نص ما كتبه الأستاذ عاشور



