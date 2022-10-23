مسؤول يتوقع تكبد الخطوط الجوية الكويتية خسائر بقيمة 193 مليون دولار فى 2022

قال علي الدخان رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأحد، إن الشركة تسلمت 18 طائرة من شركة إيرباص من أصل 31، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف الدخان أن الخطوط الجوية الكويتية تتوقع تسجيل خسائر سنوية ما بين 50 إلى 60 مليون دينار (161.27-193.52 مليون دولار) في 2022. وقال إن الشركة تتوقع الوصول لنقطة التوازن بحلول نهاية عام 2024.

“إيرباص” تفوز بصفقة لتوريد 40 طائرة بقيمة نحو 4.8 مليار دولار لشركة “خطوط جنوب الصين الجوية”

يشار إلى أنه فى الشهر الماضى، فازت شركة “إيرباص” بصفقة لتوريد 40 طائرة بقيمة نحو 4.8 مليار دولار لشركة “خطوط جنوب الصين الجوية”، لتعزز بذلك إيراداتها في سوق الطيران على حساب شركة “بوينج”.

ووافقت شركة “شيامن إير”، وجميع طائراتها من طراز “بوينج”، على شراء طائرات “إيرباص” من طراز “A320 نيو”، السلسلة الجديدة ضيقة البدن، للتسليم في الفترة من 2024 حتى 2027، وينتظر أن تخضع الأسعار إلى نسب الحسم المعتادة.

وتعد الصفقة ضربة قوية أخرى من شركة “إيرباص” التي عقدت صفقة بقيمة 37 مليار دولار على نفس النوعية من الطائرات مع أربعة خطوط طيران صينية في شهر يوليو الماضي.

وتمثل تلك الصفقة أول طلبية صينية كبرى على طائرات في ثلاثة أعوام، ورفعت بدرجة حاسمة أرقام مبيعات “إيرباص” عن هذا العام بعد أن خسرت في سباق الطلبيات أمام “بوينغ” في عام 2021.

وتعتبر “بوينج” شركة “خطوط جنوب الصين الجوية” أكبر عميلة لها في المنطقة، غير أن نشاط شركة صناعة الطائرات الأمريكية تباطأ في أعقاب حوادث مميتة لأفضل طائراتها مبيعا الطائرة “737 ماكس”، وتصاعد التوترات السياسية بين واشنطن وبكين، علاوة على أن “إيرباص” تدير خط تجميع محلي للطائرة “A320” في مقاطعة تينجين، ما يعطيها ميزة تنافسية إضافية في هذه السوق المهمة.

وسجلت شركة “إيرباص” طلبيات أقل من شركة “بوينغ” في العام الماضي، مع زيادة عملاء طراز “ماكس” لأساطيلهم بعد نهاية فترة تأريضها وخفض أسعارها بهدف تشجيع المبيعات، في حين كانت الشركة الأوروبية تعاني بسبب غياب تسليمات تعاقدية.

لدى شركة “إيرباص”، ومقرها تولوز في فرنسا، 637 طلبا صافيا على كامل طرازاتها المختلفة هذا العام، مقارنة مع 388 طلبا بالنسبة إلى شركة “بوينج”.