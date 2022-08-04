مسؤول: من المستبعد أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 2023

قال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالى في منيابوليس أمس الأربعاء إن احتمال أن يتحول البنك المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة العام القادم غير مرجح للغاية، بحسب وكالة رويترز.

وأبلغ كاشكاري منتدى على هامش مؤتمر للتنظيم المالي في نيويورك أن “بعض الأسواق المالية تشير إلى أنها تتوقع منا أن نخفض أسعار الفائدة العام القادم”.

وقال: “لا أريد أن أقول أن هذا مستحيل، لكنه يبدو وكأنه سيناريو غير مرجح للغاية… السيناريو الأكثر ترجيحا هو أننا سنواصل زيادة (أسعار الفائدة) ثم سننتظر حتى يكون لدينا ثقة بأن التضخم ينخفض بوتيرة ملموسة عائدا نحو (المستوى المستهدف) 2%”.

فى سياق متصل، قال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالى في ريتشموند إن البنك المركزي الأمريكي ملتزم بالسيطرة على التضخم وإعادته إلى مستوى 2 % الذي يستهدفه.

وأضاف باركين في تعليقات مكتوبة: “نحن ملتزمون بإعادة التضخم إلى مستوى 2% الذي نستهدفه وأوضحنا أننا سنفعل كل ما يتطلبه ذلك”.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأسبوع الماضي إن البنك المركزي قد يدرس زيادة أخرى للفائدة “كبيرة بشكل غير معتاد” خلال اجتماعه للسياسة النقدية في 20 و21 سبتمبر وإن مسؤولي مجلس الاحتياطي سيسترشدون في صنع قراراتهم بطائفة من البيانات، من بينها التضخم والتوظيف وإنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي، ستصدر من الآن وحتى ذلك الموعد.

وأشار إلى المخاوف من ركود، قال باركين إنها “غير منسجمة بعض الشيء” مع الوتيرة الحالية لنمو الوظائف التي تبلغ حوالي 400 ألف وظيفة شهريا ومعدل للبطالة عند 3.6 %، قرب أدنى مستوى في نصف قرن.