مسؤول مغربي: أقل عامل بالمغرب راتبه يتجاوز 6 آلاف جنيه

عيسي عقاوي :حجم التبادل التجارى مع مصر "لم يرتق لمرتبة مريحة بعد"65% من إستثمارات المغرب الخارجية تستحوذ عليها دول إفريقيافرنسا والصين يتصدران قوائم الإستثمارات لدينانستعين بوكالة تشغيل متخصصة لتوزيع الوظائف على العمالة وفقا لمتطلبات المؤسسات كتبت: دعاء حسني قال عيسي عقاوي،

عيسي عقاوي :حجم التبادل التجارى مع مصر “لم يرتق لمرتبة مريحة بعد”

65% من إستثمارات المغرب الخارجية تستحوذ عليها دول إفريقيا

فرنسا والصين يتصدران قوائم الإستثمارات لدينا

نستعين بوكالة تشغيل متخصصة لتوزيع الوظائف على العمالة وفقا لمتطلبات المؤسسات

كتبت: دعاء حسني

قال عيسي عقاوي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة بالمغرب ، إن “حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب لم يرتق لمرتبة مريحة حتى الآن ولتطلعات رجال الأعمال والمقاولين بين البلدين”.

وأضاف عقاوى في تصريحات لـ”المال”، علي هامش توقيع بني ملال خنيفرة غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية علي إتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بالتزامن مع مرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أن الفرصة مواتية وكافة الظروف مشجعة خلال الفترة الحالية لزيادة حجم التبادل التجارى بين الشقيقين، وأن زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجارى يقع على عاتق القطاع الخاص في البلدين.

وتابع، المغرب موقعة على قرابة 500 إتفاقية شراكة مع دول إفريقيا، وتستحوذ إفريقيا علي 65% من الإستثمارات الخارجية المغربية، لكن حجم الإستثمارات المغربية بالسوق المصري لا زالت قليلة ونسعي لزيادتها الفترة المقبلة خاصة وأن مصر البوابة لشرق أفريقيا.

وكشف عقاوى ، أن الإستثمارات الفرنسية والصين تستحوذ على صدارة الإستثمارات الأجنبية الكبرى بالمغرب، وتتركز في صناعة السيارات، وهناك خطة لتحفيز الاستثمارات الصناعية في المغرب.

وأكد عقاوي على أن صادرات المغرب للسوق المصرى الفترة المقبلة، ستتم عبر قراءة خاصة للوضع بين رجال الأعمال والمستثمريين بين البلدين.

ولفت إلى أن المغرب تعمل وفقا لخطة للإصلاح الاقتصادي حاليا، تقدم خلالها حوافز وتيسيرات في المناطق الصناعية لديها المغرب، كما أن الأيدى العاملة متوفرة وبكفاءة ويتم تشغيلها وتوزيعها علي المؤسسات المختلفة وفقا لإحتياجاتها.



وأضاف: “الحد الأدنى لأقل عامل مغربي يبلغ 300 يورو أي ما يتجاوز 6 آلاف جنيها”.

وقال عقاوى إن هناك زيارة للوفد المغربى الذى يضم عدد من رجال الاعمال والمقاولين ، وذلك لمنطقة محور قناة السويس، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بتلك المنطقة.