مسؤول: معرض الصين للاقتصاد الرقمي يركز على تنمية الإنترنت الصناعي

يعقد معرض دولي للاقتصاد الرقمي خلال الفترة ما بين يومي 6 و8 سبتمبر القادم في مدينة شيجياتشوانغ، بمقاطعة خبي بشمالي الصين، وفقا لوكالة شينخوا.

وقال مسؤول في مكتب الإعلام بحكومة المقاطعة إن معرض الصين الدولي للاقتصاد الرقمي 2023 سيركز على تنمية الإنترنت الصناعي.

وسيضم المعرض منتديات وأنشطة تعاونية دولية، حيث ستتم دعوة 400 شخصا تقريبا من الشركات الرائدة وصناديق رأس المال الاستثماري والمنظمات البحثية وغيرها من المؤسسات.

وسيركز أكثر من 30 منتدى على هامش المعرض على قطاعات مثل التمويل الرقمي والذكاء الاصطناعي والشركات المتخصصة والمتطورة التي تنتج منتجات جديدة وفريدة.

هذا وسيتم إصدار تقرير حول تنمية الاقتصاد الرقمي الصيني خلال المعرض.