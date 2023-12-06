مسؤول: معاينة بدن سفينة الحاويات في غاطس بورسعيد بعد استئناف عبورها

قال وسام مصطفي مدير الملاحة بالخط الملاحي الياباني ومسئول عبور قناة السويس إن سفينة الحاويات ONE ORPHEUS”” تواصل الإبحار حاليا إلي غاطس بورسعيد لمعاينتها والتأكد من سلامة البدن تمهيدا لمواصلة رحلتها إلي ميناء روتردام بهولندا .

وأعلنت هيئة قناة السويس عن استئناف عبورها للقناة بصورة طبيعية بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار.

ودفعت هيئة قناة السويس بأربعة قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي العائم في الكيلو 74 ترقيم قناة، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

ويذكر أن سفينة الحاويات التابعة للخط الملاحي الياباني سددت رسوم عبور تصل إلي 900 ألف دولار .

وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة.