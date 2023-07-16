مسؤول: كوريا الجنوبية تستعد لإمداد أوكرانيا بمزيد من معدات إزالة الألغام

تستعد كوريا الجنوبية لإمداد أوكرانيا بمزيد من معدات إزالة الألغام، في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس يون سوك يول لكييف مطلع الأسبوع، حيث تعهد بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية على خلفية الحرب الروسية، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول كوري جنوبي يوم الأحد.

وقال كيم تاي-هيو نائب مستشار يون للأمن القومي في إفادة “ندرس زيادة الدعم فيما يتعلق بأجهزة الكشف عن الألغام ومعدات إزالتها، إذ خلص التقييم إلى أن حاجة أوكرانيا لها ماسة للغاية”.

وتعهد يون بتقديم مزيد من المساعدات خلال محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت في زيارة مفاجئة إلى كييف بعد حضور قمة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا وزيارة بولندا حيث أعرب عن تضامنه مع أوكرانيا.

وكوريا الجنوبية حليف للولايات المتحدة ومن أكبر مصدري الأسلحة، لكنها تقاوم ضغوطا غربية للمساعدة في تسليح أوكرانيا بشكل مباشر، عازية ذلك إلى العلاقات التجارية مع روسيا وما تتمتع به موسكو من نفوذ على كوريا الشمالية.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع يوم السبت، قال يون إن كوريا الجنوبية ستقدم “إمدادات عسكرية على نطاق أوسع” لأوكرانيا هذا العام، وذلك بعدما قدمت إمدادات غير قاتلة العام الماضي مثل الدروع الواقية والخوذات.