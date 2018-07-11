مسؤول: كسر فى قضبان الخط الأول أحد أسباب سقوط عربيتي المترو

مدحت إسماعيل:قال مصدر حكومي لـ"المال"، إن التقرير المبدئي لسقوط عربيتين فى مترو الأنفاق، فى القطارات الكورية العاملة بالخط الأول " حلوان ـ المرج"، بمحطة المرج القديم"، يشير إلي كسر فى قطبان الخطولفت إلى أن القطار فور خروجه من السكة حدث عطل فني بالنظام الكهربائي.وأضاف، أن وزير النقل توجه

مدحت إسماعيل:

قال مصدر حكومي لـ”المال”، إن التقرير المبدئي لسقوط عربيتين فى مترو الأنفاق، فى القطارات الكورية العاملة بالخط الأول ” حلوان ـ المرج”، بمحطة المرج القديم”، يشير إلي كسر فى قطبان الخط

ولفت إلى أن القطار فور خروجه من السكة حدث عطل فني بالنظام الكهربائي.

وأضاف، أن وزير النقل توجه منذ قليل، إلى موقع الحادث لمعانية الموقع، والوقوف علي الاسباب الرئيسية لسقوط العربين

وأوضح أن الخط تم الإعلان أكثر من مرة بأنه يعاني من تقادم فى البنية الاساسية، ومن ثم تم تحريك سعر التذاكر للتسريع فى تطويره.

وقالت الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق، فى بيان لها، أنه تم تشغيل قطارات الخط الاول من محطة حلوان حتى محطة المطرية بالاتجاهين كالمعتاد ، وتشغيل القطارات من محطة المطرية الى محطة عزبة النخل بسكة مفرد

وتم وقف الخدمة بمحطة المرج بسبب عطل فى أحد القطارات الكوري وجارى اصلاح العطل وفحصه .