مسؤول في صندوق النقد الدولي يكشف مستجدات التفاوض مع مصر وتونس

كشف جهاد أزعور؛ مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مستجدات التفاوض مع مصر وتونس في تصريحات إلى “سكاي نيوز عربية”.

وأشار جهاد أزعور إلى أن الصندوق يتفاوض مع مصر في الوقت الحالي على برنامج متوسط الأجل.

وقال إن البرنامج يستهدف مساعدة مصر على التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية والتحوط منها، بالإضافة إلى التصدي لمعدلات التضخم، والحفاظ على ما قامت به من إصلاحات، والاستمرار في تحقيق فائض أولي في الموازنة، ومواصلة الإصلاحات التي تستهدف تنمية القطاع الخاص والاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع تونس، قال أزعور إن المفاوضات تقدمت بوتيرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأنه تم وضع الإطار الذي من خلاله سيتم الوصول إلى اتفاق حول برنامج صندوق النقد الدولي مع تونس.

يذكر أن أزمة أوكرانيا قد وجهت سلسلة من الصدمات غير المتوقعة للاقتصاد العالمي، أبرزها الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار الطاقة والحبوب والتي لامست أعلى مستوياتها في أكثر من 10 سنوات.

وتسبب ذلك في إشعال موجة تضخمية كبحت تعافي الاقتصاد العالمي، ووضعته في مواجهة مع الركود، مما دفع صندوق النقد لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة في 7 أشهر.