مسؤول في تحالف تطوير حديقة الحيوان: نمر مات بسبب القطط ولابد من تعقيمها

كشف الدكتور يوجين ماريه مدير إدارة حديقة الحيوان من التحالف المصري المسئول عن تطوير الحديقة أن نمرا مات بسبب فيروس نقل له عبر القطط، مشيرا إلى أنه يجرى تعقيمها .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأشار إلى مايثار عن تعامل التحالف المصري لتطوير حديقة ” الحيوان ” مع القطط التي كانت تعيش داخل حديقة الحيوان قائلاً : “ليست مشكلة وهذه القطط ظاهرة موجودة في أي مدينة ولكن المشكلة السيطرة على عددها وربما هذه هي المشكلة الحقيقية لهذه القطط”.



وأضاف: “عدد القطط في حديقة الحيوان يصعب حصره لكن العدد قل منذ إغلاق أمام العامة بعضها ترك الحديقة وقل عددها كثيراً لعدم توافر الأكل داخل الحديقة وربما كان يطعهمهم بعض الناس على أسوار الحديقة”.



ونفى ما يتم تداوله من بعض السيدات أن القطط يتم وضعها في أقفاص وقتلها قائلاً : “هذا خطأ وعاري من الصحة تماماً هذه القطط إذا لم نسيطر على عددها وانتشارها ربما تؤثر على عدد الحيوانات الموجودة داخل الحديقة وربما تنشر جراثيم وطفيليات قد تنتقل لحيوانات الحديقة”.



وأضاف: “لتقليل نشر هذه الجراثيم نستخدم أسلوب معين وهو أسلوب دولي وهو الأسلوب الذي نسيطر به على أعداد القطط في الحديقة للسيطرة على عددها”.



وأشار إلى أنه ربما نحاول أن نعقم هذه القطط عبر تعقيم الذكور حتى لاتسبب مشكلات بتقليص تكاثرها ولكي نحافظ على الحالة الصحية للحيوانات داخل الحديقة وهو تدخل خاضع لأسلوب علمي دولي ثم بعد التعقيم يتم إطلاقهم مرة أخرى، مضيفا: “في كل عام يتم تعقيم مايستجد أو تطعيمهم حتى لاينشروا هذه الأمراض”.

وكشف أن نمر من نوع ” القط ” قد مات مصابا بفيروس نقل إليه عبر القطط المنتشرة في الحديقة قائلاً : “النمر القط مات بفيروس نقلته تلك القطط وهذا صحيح ولم تكن منظومة التطعيم تسير بالشكل الجيد”.