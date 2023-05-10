مسؤول في التموين: أرصدة الزيت والسكر متوافرة ومفيش أي نقص فيهم

قال محمد سعد الله وكيل وزير التموين في محافظة الإسكندرية إن “أرصدة الزيت والسكر متوافرة ومفيش أي نقص”، مفندا الشائعات التي رشحت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول نقص المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :

وقال: “لو تكلمنا عن السلع الأساسية مثل الزيت والسكر وبالحصص والكميات المقررة في البطاقات التموينية ولدينا ألية صرف مقررات الشهر قبل بداية الشهر لدى البقال التمويني حتى يتوجه المواطن في الموعد ويجد ماطلبه”.



وأضاف: “الأرصدة كافية وأمنة بالنسبة للسكر والزيت والأرز متاحة إلى جانب الأرز والمكرونة وكافة السلع التموينية”.



وحول ضوابط التموين التي أعلنها وزير التموين اليوم علق قائلا : ” : الضوابط الجديدة سوف يتم تطبيقها غدا الأربعاء. و هدفنا هو الحفاظ على المواطن، وحقه من بدالين التموين”.



أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا جديدًا حمل رقم 14 للعام الجاري 2023، بشأن ضوابط صرف السلع التموينية وتحديد حصص السلع التموينية لكل مستفيد على البطاقة التموينية، ويتم العمل به اعتبارا من الغد الموافق 10 مايو.