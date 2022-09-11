مسؤول في «اتصالات»: ارتفاع تكاليف تشغيل الخدمة ستصاحبه زيادة في استثمارات الشركة

قال أحمد يحيي ، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في شركة اتصالات، إن شركته مازالت تدرس أثر الارتفاع في تكاليف التشغيل على سعر الخدمة المقدمة للعملاء ، موضحا أن تذبذب سعر صرف الدولار أثر على توافر المواد الخام وهي أزمة عالمية ظهرت بالأساس في أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.

جاء ذلك خلال المنتدى السنوي الذي عقدته الشركة اليوم الأحد.

وأوضح يحيى أن زيادة تكاليف تشغيل الخدمة سيصاحبه بالتبعية زيادة في استثمارات تطوير الشبكة ، مبينا أن الشركة استطاعت الوفاء بكل التزاماتها من ناحية الاستيراد خلال العام الحالي ولكن قد لا تكون بنفس كميات الأعوام الماضية.

لافتا إلى أن الترددات الأخيرة التي حصلت عليها الشركة مؤخرا من جهاز تنظيم الاتصالات دخلت فعليا حيز التشغيل وانعكست بالإيجاب على مستوى الخدمة.

وأكد أن السوق المصرية لن يصل بعد إلى مرحلة التشبع في معدلات استخدامات شبكات الاتصالات خاصة أنه مازال يحتوي على فرص نمو واعدة إلا أنها ليست بنفس نسب السنوات الماضية خاصة مع ظهور أجيال جديدة من المستخدمين الشباب الجدد.