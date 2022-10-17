مسؤول فى «ايم تكنولوجيز»: 150 مليار دولار حجم سوق البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي عالميا

قال جون سعد الشريك المؤسس لشركة Aim technologies، إن الشركة تقدم حلول/أدوات لتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال بصمة الصوت ، موضحا أن ايم تكنولوجيز تعمل فى تطوير حلول البيانات باللغة العربية ، مبينا أن البيانات تعد الذهب الأسود الجديد.

وأكد سعد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الإثنين، أن وسائل التواصل الاجتماعي تعد أحد أهم مصادر البيانات ، إلى جانب التطبيقات المنتشرة ، الأمر الذي أدى إلى حتمية وجود أدوات لتحليل البيانات وسلوكيات المستهلكين.

وقدر حجم سوق البيانات والذكاء الاصطناعي حول العالم بحوالي ١٥٠ مليار دولار ، متابعا أنه من المتوقع أن تصل قيمته إلى ٢٥٠ مليار دولار.

ولفت إلى أن الاستثمارات الكلية للشركة تقدر بحوالي ٥٠ مليون جنيه وأن عدد العاملين يصل إلى ٤٠ موظفا، مشيرا إلى أن حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات تساهم بنسبة ٧.٧% من الناتج المحلي.

وأكد أن الشركة تمتلك قاعدة كبيرة من العملاء في مصر والشرق الاوسط ما بين قطاعات مختلفة منها العقارات والاتصالات والأغذية، في ٧ بلاد مختلفة ، لافتا إلى وجود مؤسسات مالية مصريةضمن عملاء الشركة من أبرزهم بنك الإسكندرية، علاوة على وجود اتفاقيات قيد الدراسة مع عدد من البنوك المصرية.

وقالت الدكتورة سمحاء البلتاجي الشريك المؤسس لشركة ايم تكنولوجيز، إن الشركة تقدم حلولا بنظام معالجة اللغة الطبيعية natural language processing ، من أجل تحليل بيانات ١٢ لهجة متنوعة في الدول الناطقة بالعربية، تتضمن اللغة العربية الفصحى المستخدمة قي الكتابات الأدبية والأوراق البحثية.