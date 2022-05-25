مسؤول فى «إي فاينانس» يؤكد أهمية ضم المدارس الخاصة لمنظومة التحصيل الإلكتروني

أكد هانى موسى رئيس قطاع حلول الأعمال بشركة “إي فاينانس”، على أهمية ضم المدارس الخاصة لمنظومة التحصيل الإلكتروني، بما يساعد الدولة على متابعة وتنظيم عملية تحصيل المصروفات.

ونوه موسى إلى أن إي فاينانس تقدم خدماتها لكافة القطاعات فى الدولة ، وفي التعليم تشارك إي فاينانس من خلال الشبكة المالية فى التحصيل الإلكترونى للمصاريف وكل المدفوعات التى تخرج من المؤسسات التعليمية للدولة يتم تحصيلها إلكترونياً.

وأكد موسى خلال كلمته في القمة السنوية الأولى للاستثمار في التعليم ، أن التعليم يعد من أهم القطاعات نظراً للكثافة السكانية المرتفعة.

وأشار إلى محدودية قدرة الدولة على تحمل كافة أعباء التعليم وبالتالى لابد من مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه.

وطالب موسى بزيادة جهود الدولة فى العملية التعليمية، فضلا عن إتاحة الأراضى وتسهيل الإجراءات.

وأكد أن أساليب التعليم القديمة لابد من تطويرها بما يتيح مراعاة الفروق الفردية والقدرات المختلفة الطلاب، وعدم توحيد طرق التعليم.

وأضاف موسى أنه يمكن البحث عن الخبرات وأنظمة التعليم المختلفة، من التجارب الدولية المختلفة ، والاستفادة منها بما يلائم السوق المصرية.