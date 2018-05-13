مسؤول فلسطيني يطالب بمقاطعة عربية لأي دولة تنقل سفارتها للقدس

أحمد صبرى قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إنه على جميع الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس، مؤكدا أن تلك الدول تخالف الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج…

أحمد صبرى

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إنه على جميع الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس، مؤكدا أن تلك الدول تخالف الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن احتفال افتتاح السفارة الأمريكية غدا فى القدس سيؤدى إلى احتجاجات من جانب الفلسطينيين، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تنحاز لإسرائيل وتمارس ضغوضا على بعض الدول لنقل سفارتها.

وغدا من المنتظر أن تنقل واشنطن سفارتها من تل أبيب إلى القدس كعاصمة مزعومة لإسرائيل، وسط رفض عربي وغربي كبير.