مسؤول صيني يكشف أسباب زيادة التبادل التجاري مع الدول العربية لـ 330 مليار دولار

قال تشانغ هاو، المدير العام للمكتب الإقليمي لوكالة أنباء “شينخوا” بالشرق الأوسط، حجم التبادل التجاري بين بلاده والدول العربية سجل مبلغ قيمته 330 مليار دولار عام 2021، وذلك بزيادة قدرها 37% مقارنة بعام 2020 على أساس سنوي.

جاء ذلك ضمن كلمته خلال ندوة تحت عنوان ” الصين والعرب : التكاتف معا لبناء مجتمع صيني – عربي ذي مصير مشترك و خلق مستقبل جديد للعلاقات الودية بينهما”.

أِشار تشانغ هاو إلى أن التجارة الثنائية بين الصين والعرب تجاوزت 319 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، بزيادة سنوية قدرها 35% ، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي العام الماضي.

وأضاف أنه قد تم تنفيذ أكثر من 200 مشروع في إطار “الحزام والطريق” ، وهي مبادرة اقترحتها الصين لمكافحة تحديات متعددة بما في ذلك تغير المناخ و جائحة كوفيد-19 وانعدام الأمن الغذائي.

وذلك واجه مردود جيد على 2 مليار شخص من الجانبين، وعدد كبير من المشروعات البارزة التي نفذتها الشركات الصينية، بما في ذلك العاصمة الإدارية بمصر.

وأشار “هاو” إلى ضرورة استمرار السعي نحو التنمية، والإتحاد من أجل تحقيق نهضة الأمة الصينية والعربية، على الرغم من اختلاف الظروف الوطنية.

وقال أن الصين والدول العربية يتشاركوا العديد من المفاهيم التنموية المتشابهة ولديهم مزايا اقتصادية تكميلية، لافتًا أن ذلك يؤدي إلى استمرار تحسين التعاون العملي الثنائي والارتقاء به.

أشكال التعاون المصري الصيني

تشانغ هاو، المدير العام للمكتب الإقليمي لوكالة أنباء “شينخوا” بالشرق الأوسط

قال المدير العام للمكتب الإقليمي لوكالة أنباء “شينخوا” بالشرق الأوسط، أن تعميق التعاون البراجماتي بين البلدين، جاء بتوجيه من الرئيس “شي جين بينغ” والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتابع “هاو” أن هناك تعزيز للتنمية المتعمقة للشراكة الاستراتيجية الشاملة على مدى العقد الماضي، مشيرًا أن العلاقات بين دولته ومصر أصبحت نموذجًا رائدًا لبناء مجتمع ذي مصير مشترك.

وأكد أن الصين ومصر يحافظ دائمًا على تبادلات وثيقة ورفيعة المستوى، وأشاد بزيارة الرئيس السيسي إلى الصين 7 مرات منذ عام 2014، كما أجرى الرئيس الصيني زيارة تاريخية إلى مصر عام 2016.