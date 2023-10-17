مسؤول صيني: شركة CTGI تعتزم دخول سوق الطاقة المتجددة في مصر

صرح مسؤول في شركة الخوانق الثلاثة الصينية الدولية (CTGI) بأن مصر لديها إمكانات هائلة لتطوير الطاقة المتجددة، بحسب وكالة شينخوا.

وأضاف أن أرقام الدراسات الأولية تشير إلى إمكانية تشييد محطات للطاقة الشمسية بسعة إنتاجية تبلغ أكثر من 50 جيجاوات ومحطات للطاقة الرياحية بسعة إنتاجية تزيد عن 30 جيجاوات على ضفتي نهر النيل في مصر، مؤكدا عزم شركة الخوانق الثلاثة الدخول إلى سوق الطاقة المتجددة المصرية للاستفادة من مواردها الغنية من الطاقة المتجددة.

تم افتتاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أواخر 2021 بعد سنوات من البناء، حيث يحمل هذا المجمع الذي تبلغ قدرته 1465 ميجاوات تطلعات البلاد إلى دفع التحول الأخضر للطاقة.

وتمتلك شركة الخوانق الثلاثة أربع محطات لتوليد الطاقة في المجمع ويمكنها توليد حوالي 600 مليون كيلووات/ساعة من الطاقة النظيفة سنويا.

كما أعرب المسؤول عن ثقته الكاملة في مستقبل التعاون الصيني المصري بمجال الطاقة المتجددة في إطار البناء المشترك لـ”الحزام والطريق” بين البلدين.

وبحسب تقرير صادر عن ” جلوبال إنرجي مونيتور”، وهي منظمة بحثية غير ربحية معنية بمشروعات الطاقة في أنحاء العالم، فإن الدول العربية تعمل على تشييد محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسعة إنتاجية تبلغ إجمالا 73.4 جيجاوات، وهو ما يعني زيادة بواقع أكثر من خمسة أضعاف في القدرة الإنتاجية الحالية للمنطقة من هذه الطاقة.