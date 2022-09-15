مسؤول: صادرات الغاز الروسية لأوروبا ستنخفض 50 مليار متر مكعب هذا العام

قالت وكالة إنترفاكس نقلا عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن صادرات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي ستنخفض هذا العام بمقدار 50 مليار متر مكعب، حسبما ذكرته وقالت رويترز.

وفي العام الماضي بلغ إجمالي صادرات الغاز الروسية إلى التكتل قرابة 150 مليار متر مكعب.

وتراجعت إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا بشدة هذا العام في ظل أزمة بين الجانبين وعقوبات غربية واسعة النطاق على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.

وكانت روسيا تمد الاتحاد الأوروبي بنحو 40 % من احتياجاته من الغاز قبل إرسال قواتها إلى أوكرانيا، وتراجعت هذه النسبة بشدة إلى تسعة بالمئة مع خفض موسكو الإمدادات مرجعة ذلك إلى مشكلات فنية ناتجة عن العقوبات الغربية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، ذكرت شركة جازبروم الروسية أن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى خارج بلدان كومنولث الدول المستقلة انخفضت 38.8 % إلى 84.8 مليار متر مكعب بين الأول من يناير كانون الثاني و15 سبتمبر أيلول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتدرس أوروبا تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي كوسيلة للحد من الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة ومعاقبة موسكو على أفعالها في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسبوع الماضي إن روسيا ستوقف تصدير الطاقة إلى أوروبا إذا جرى تطبيق مثل هذه القيود.