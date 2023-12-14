مسؤول: شراكة بين السعودية وكوريا فى قطاع المعادن

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف اليوم الخميس إن بلاده منفتحة على الشراكة مع كوريا الجنوبية في استثمارات المناجم المشتركة في دول ثالثة لمساعدة سيول على تعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها والتي تشمل المعادن الأرضية النادرة، بحسب وكالة يونهاب.

وفي مقابلة أجرتها وكالة يونهاب للأنباء معه في سيول، أكد الوزير السعودي، أن بلاده ستكون “شريكًا عظيمًا” في التعاون الثنائي في مجال المعادن، حيث لم تستكشف البلاد بعد احتياطي مواردها المعدنية غير المستغلة.

ويوجد الخريف حاليا في كوريا الجنوبية، في زيارة تستغرق ستة أيام وهي أول زيارة رسمية له للبلاد للبحث عن شراكات تجارية مع الشركات الكورية في مجموعة واسعة من القطاعات. ويعتزم الوزير الاجتماع مع نظيره في سيول بانغ مون كيو غدا الجمعة.

وسلط الخريف الضوء على إمكانية قيام كوريا الجنوبية بالشراكة مع منارة للمعادن، وهو صندوق مشروع مشترك تم إنشاؤه هذا العام بين شركة التعدين المملوكة للدولة في السعودية “معادن” والصندوق السيادى السعودى، للتعاون الاستثماري الذي يشمل المناجم الخارجية.

وقال الوزير السعودي “نحن نفتح (المنارة) للدخول في شراكة مع دول مختلفة. قد تكون كوريا الجنوبية مهتمة بالشراكة مع هذه الشركة للاستثمار في مناجم مختلفة حول العالم للتأكد أيضًا من تلبية المعادن المطلوبة”.