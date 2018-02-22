مسؤول سعودي ينتقد حديث هيئة الترفيه عن بناء دار أوبرا

متابعات انتقد وزير الثقافة والإعلام السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة عواد بن صالح العواد، الخميس، تصريحات رئيس الهيئة العامة للترفيه. وبحسب موقع روسيا اليوم نقلا وسائل إعلام سعودية، قال عواد بن صالح العواد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن…

متابعات

انتقد وزير الثقافة والإعلام السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة عواد بن صالح العواد، الخميس، تصريحات رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وبحسب موقع روسيا اليوم نقلا وسائل إعلام سعودية، قال عواد بن صالح العواد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن الأمور الموكلة بالهيئة العامة للثقافة لا يحق لأي جهة التحدث بشأنها، وأن ما تم تداوله بشأن دار الأوبرا وبنائها والتصاريح الخاصة بها هو تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة من قبل رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وشدد الوزير السعودي على أن الجهة المسؤولة عن ذلك هي الهيئة العامة للثقافة.

كما طلب الوزير لاسعودي من وسائل الإعلام بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة وفق الأنظمة والتعليمات.

هذا وأعلنت هيئة الترفيه السعودية، الخميس، عن البدء بإنشاء دار الأوبرا.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه الحكومية أحمد بن عقيل الخطيب، في مؤتمر صحافي بالرياض، إن من بين المشاريع المرتبطة بقطاع الترفيه بناء دار للأوبرا.

كما كشف أن السعودية ستستثمر نحو 64 مليار دولار في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أحمد الخطيب أن قطاع الترفيه ساهم في توظيف 17 ألف مواطن ومواطنة في 2017، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى 220 ألف موظف.

وتحتوي البرمجة على عدد غير مسبوق من الفعاليات الحيّة والتي تشمل ما يزيد عن خمسة آلاف فعالية متنوعة بين العروض الحية، والمهرجانات، والحفلات الفنية والموسيقية، تتوزع على 56 مدينة في جميع المناطق في السعودية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه تشهد عملا تصاعديا منذ إنشائها، حيث أقامت في العام 2016 52 فعالية حضرها ما يزيد عن 100 ألف زائر، بينما أقامت في العام المنصرم 2017 ما يزيد عن 2200 فعالية حضرها أكثر من 8.2 مليون زائر، في حين ستشهد روزنامة 2018 تنوعا أكثر في مجموعة العروض الترفيهية في مختلف مناطق المملكة، والتي سوف يحييها عدد من أشهر الفنانين في العالم.