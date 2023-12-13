مسؤول سعودي: تعاقدنا مع شركات عالمية مثل Coursera لتعريف الأجيال الجديدة بالذكاء الاصطناعي

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله السواحة، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تعرقل المخرجات الاقتصادية للدول خلال السنوات السبع المقبلة، لذا تحرص المملكة على عقد شراكات مع منظمات عالمية، مثل Coursera، للتأكد من أن جميع الأجيال الجديدة تمتلك المعرفة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح وزير الاتصالات أن ذلك ياتي تنفيذا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤمن ببرنامجي تنمية رأس المال البشري والذكاء الاصطناعي، ويعتبرهما بمثابة قضية شخصية.

جاء ذلك خلال كلمة “السواحة” في جلسة بعنوان “تأهيل القوى العاملة للتعامل مع التطورات المستقبلية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر سوق العمل الدولي الذي تنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالرياض.

وكانت الرياض قد احتضنت صباح اليوم، أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بحضور أكثر من 2000 مشارك من 40 دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية وممثلين من الأوساط الأكاديمية.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في سوق العمل، من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة تضم 150 متحدثا، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالميا.