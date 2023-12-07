مسؤول سعودي: المملكة أنشأت حيزا ماليا مستقلا لمواجهة صدمات الاقتصاد العالمي

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الخميس، إن المملكة وضعت احتياطيات مالية للتعامل مع الأزمات لا تمس، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وأوضح الجدعان أنه “ينبغي أن يكون لدينا حيز مالي لمواجهة صدمات الاقتصاد العالمي وعدم المساس به وأجرينا تحديثا لاحتياجات الاقتصاد السعودي لتحقيق أكبر عائد”.

وقال وزير المالية على هامش مشاركته في ملتقى ميزانية 2024: “لا نزاحم القطاع الخاص على السيولة في القطاع المصرفي، ودرسنا خيارات تمويل الاستراتيجيات دون أن يتخطى الدين العام المعدل المقبول من الناتج المحلي”.

وأضاف، أن السعودية عبر هيئة كفاءة الإنفاق التابعة لوزارة المالية وفرت 225 مليار ريال (60 مليار دولار) خلال العام الجاري، وكشف أن هذه الوفورات أعيد استخدامها لتنفيذ المشاريع والبرامج.

ويشهد ملتقى الميزانية اليوم مشاركة 9 وزراء في جلساته الحوارية الأربعة، الأولى تحت عنوان “مالية مستدامة” بمشاركة الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم.