مسؤول روسي يُعلن إسقاط 5 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم

نجحت القوات الروسية في إسقاط 5 طائرات مسيرة فوق مدينة دجانكوي الواقعة في شبه جزيرة القرم، وإنه جرى التشويش على 4 ولم تصب أهدافها، حسبما أعلن سيرجي أكسيونوف الذي عينته موسكو حاكما لشبه الجزيرة اليوم الأحد.

واستولت روسيا على شبه الجزيرة وضمتها إليها من أوكرانيا في خطوة أحادية الجانب عام 2014.

وأضاف أكسيونوف على تطبيق تيليجرام أنه لم تقع خسائر بشرية لكن النوافذ تحطمت في عدة منازل.

وذكر أن طائرة مسيرة لم تنفجر عُثر عليها فوق أرض أحد المنازل مما تسبب في إجلاء 50 شخصا بشكل مؤقت من المنطقة.

وبحسب “رويترز” لم يتسن التحقق من صحة التقرير.