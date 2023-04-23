مسؤول روسي يعلن توسع روسيا في مدفوعات الطاقة باليوان والروبل

تعتزم روسيا مواصلة قبول المدفوعات مقابل صادرات الطاقة بالروبل الروسي وباليوان الصيني في ظل خطط موسكو التخلي عن التعامل بالدولار الأمريكي واليورو، حسبما أعلن قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي.

وتقيم موسكو علاقات وثيقة مع الصين المتعطشة للطاقة بالإضافة إلى الهند ودول أخرى تعدها روسيا دولاً صديقة.

وكان السبب في التحركات الروسية للتخلي عن التعامل بالدولار واليورو هو مصادرة الغرب لنحو 300 مليار دولار، أو نصف الاحتياطات الروسية الدولية، وتدفع الصين بالفعل باليوان نظير الغاز وبشكل جزئي نظير النفط، وتوجد تسويات بالروبل أيضاً».

وأفاد البنك المركزي الروسي أن حصة اليوان في تسويات معاملات الاستيراد الروسية في 2022 قفزت إلى 23% من 4%.