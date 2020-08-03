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مسؤول روسى يتوقع تسجيل أول لقاح ضد كورونا خلال أيام

وأن هناك طلبات من دول أجنبية لإنتاج اللقاح، من بينها البرازيل والهند
منتصر محمود 4:01 م, الأثنين, 3 أغسطس 20 4:01 م, الأثنين, 3 أغسطس 20

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أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، أن الصندوق يتوقع تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا فى روسيا خلال 10 أيام، وأن هناك طلبات من دول أجنبية لإنتاج اللقاح، من بينها البرازيل والهند.

وجاءت تصريحات دميتريف لقناة “روسيا 24” قال خلالها: “نتوقع تسجيل اللقاح فى روسيا فى خلال 10 أيام. بالطبع، ستلتزم وزارة الصحة بجميع الإجراءات، لقد تسلموا بالفعل أولى النتائج، وتجارب المرحلتين الأولى والثانية، ويعتبرون أن النتائج جيدة جدا”.

وأضاف دميتريف قائلا: “بعض الدول الأجنبية مهتمة بإنتاج اللقاح، هناك طلبات من 20 دولة، وهناك أكثر من 5 دول تعمل معنا من أجل تصنيع اللقاح الروسى فى بلادهم، هناك اهتمام كبير من البرازيل والهند، وعدد من الدول، التى تنتظر اللقاح الروسى”.

وأعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، إنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين جرعة لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.

ووفقا له، أولا وقبل كل شيء، سوف يعتمد حجم الإنتاج على احتياجات نظام الرعاية الصحية. كما أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلى طوره المركز الوطنى لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة “غامالي” فى سبتمبر.

المصدر: سبوتنيك عربى

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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