مسؤول حكومي: زيادة تذاكر الأتوبيسات في مصلحة المواطن

مدحت إسماعيلأكد المهندس محمد حسنى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة النقل العام، أن الهيئة رفعت أسعار تذاكر الأتوبيسات بدءًا من اليوم بواقع 50 قرشا، بهدف الحفاظ علي الخدمة المقدمة بعد زيادة أسعار المحروقات التي تمت علي مرتين خلال الفترة الماضية، لافتا إلي أن الزيادة ضئيلة مقارنة بالخسائر



مدحت إسماعيل

أكد المهندس محمد حسنى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة النقل العام، أن الهيئة رفعت أسعار تذاكر الأتوبيسات بدءًا من اليوم بواقع 50 قرشا، بهدف الحفاظ علي الخدمة المقدمة بعد زيادة أسعار المحروقات التي تمت علي مرتين خلال الفترة الماضية، لافتا إلي أن الزيادة ضئيلة مقارنة بالخسائر التى ستتحملها الهيئة في ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار والمشتقات البترولية بأنواعها المختلفة.

يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت به ” المال”، نهاية مارس الماضي، طبقًا لتصريحات مصادر مسئولة، بأن هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بدأت إعداد دراسة تفصيلية لزيادة تعريفة تذاكر أتوبيسات النقل العام بنسبة تتراوح بين 15 و%20، لتغظية العجز المالى بين الإيرادات والمصروفات، المقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1.2 مليار العام المالى الماضى.

يشار إلى أن هيئة النقل العام ومحافظة القاهرة، ممثلة في إدارة النقل الجماعي، كانت قد وافقت الشهر الماضى، على زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل الجماعى التى يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، ويتراوح سعر التذكرة بواقع 50 قرشا لتصل حاليا بين 3 و3،5 جنيه للتذكرة.

وأضاف حسنى لـ”المال”، أن أسعار قطع الغيار والمحروقات ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأن رفع التذكرة جاء بعد إجراء دراسات كثيرة، لافتا إلى أن الهيئة في الوقت الحالي رفعت مستوى جودة وصيانة الأتوبيسات، لافتا إلي أن االزيادة هي محاولة للحفاظ علي الخدمة الحالية فحسب.

كانت مصادر حكومية قالت لـ”المال”، نهاية مارس الماضي، أن الهيئة تواجه أزمة مع 8 شركات توريد قطع غيار تطالب بتعديل العقود، وليس لدى الهيئة قدرة على تدبير فارق العقود التى تقدر بنحو 100 مليون جنيه.

وأكدت المصادر وقتها أن رفع التذكرة هو قرار سيادي بالدرجة الأولى، وليس فى يد الهيئة أو المحافظة، ولابد من موافقة مجلس الوزراء عليه، كما حدث فى قرار رفع تذكرة المترو، إضافة إلى أن مجلس الوزراء يحدد وقت إعلان الزيادة.

وأوضحت أن مصروفات الهيئة تضاعفت بنسبة %100، بعد قرار تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات، وعلى سبيل المثال، كانت الهيئة تسدد مستحقات شركات البترول بواقع 1.2 مليون جنيه شهرياً، وأصبحت تسدد حالياً نحو 2.2 مليون جنيه.

ويبلغ أسطول أتوبيسات الهيئة الحالى 3500 أتوبيس، ومستهدف أن يصل لـ10 آلاف بنهاية 2022/2021، ويبلغ عدد العاملين بالقاهرة 34 ألف عامل، ويقدر متوسط أجر العامل بـ3 آلاف جنيه.