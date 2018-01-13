مسؤول حكومي: إيرادات السياحة قفزت 123.5% في 2017

خالد بدر الدين:أعلن مسؤول حكومي اليوم السبت، إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 123.5% لترتفع إلى حوالى 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7% لتتجاوز 8.3 مليون سائح.ويرى المسؤول المطلع على ملف السياحة، أن نمو الإيرادات يرجع إلى زيادة الحركة السياحية في النصف ال

خالد بدر الدين:

أعلن مسؤول حكومي اليوم السبت، إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 123.5% لترتفع إلى حوالى 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7% لتتجاوز 8.3 مليون سائح.

ويرى المسؤول المطلع على ملف السياحة، أن نمو الإيرادات يرجع إلى زيادة الحركة السياحية في النصف الثاني من العام الماضى مع وصول عدد السائحين خلاله إلى 4.7 مليون سائح.

وذكرت وكالة رويترز أن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة بسبب سنوات الاضطراب السياسي عقب ثورة 25 يناير 2011 وبعض أعمال العنف المسلح.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع ركابها مما جعل روسيا تفرض حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء و لكن ستعيد روسيا الرحلات الجوية إلى القاهرة مطلع فبراير المقبل.



وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن معدل الإنفاق السياحى زاد إلى 95.6 دولار في الليلة الواحدة خلال النصف الثاني من 2017 مقابل 88.2 دولار خلال النصف الأول من نفس العام.

وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.

