مسؤول: حصيلة ضحايا فيضانات الكونغو ترتفع إلى 401 شخص

زاد عدد قتلى الفيضانات التي ضربت قريتين في شرق البلاد الأسبوع الماضي إلى 401 شخص، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن حاكم أحد أقاليم جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الإثنين.

وتسببت الأمطار الغزيرة في منطقة كاليهي بإقليم ساوث كيفو في فيضان الأنهار يوم الخميس، مما أغرق قريتي بوشوشو ونياموكوبي.

وأفادت تقارير بوفاة ما لا يقل عن 176 شخصا يوم الجمعة وفقد الكثير، بينما انتشل عمال الإغاثة عشرات الجثث.

وقال ثيو نجوابيدجي كاسي حاكم إقليم ساوث كيفو لرويترز في رسالة يوم الإثنين إن عدد القتلى الآن بلغ 401. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأرسلت الحكومة المركزية وفدا إلى كاليهي وأعلنت الحداد الوطني اليوم.